Covid | in Cina assalto a negozi e farmacie | l' allentamento delle restrizioni semina panico

RaiNews

La fine della politica Zeroha spaventato la popolazione cinese, che ora si prepara a un'ondata invernale senza precedenti ammassando medicine e rimedi ......previsioni sullaper il 2023 dipendono fortemente dalle sue prospettive di riapertura. Nel secondo semestre saranno probabilmente previste riduzioni permanenti delle restrizioni legate al-... Covid, Cina: contagi dilaganti, frena l'economia Per Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi, le vacanze di fine anno confermano che i volumi sono tornati in un alveo di normalità sebbene non ancora pienamente allineati ai valori del 2019 ...La fine della politica Zero Covid ha spaventato la popolazione cinese, che ora si prepara a un'ondata invernale senza precedenti ammassando medicine e rimedi naturali ...