Chi è l' uomo che assedia Elisabetta Gregoraci E Flavio Briatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Succose indiscrezioni a tutto gossip viaggiano su Oggi, il celebre e vendutissimo rotocalco, che nell'ultimo numero in edicola si concentra in particolare sued, i due grandi ex, da tempo non più coppia ma comunque sempre molto legati e altrettanto vicini, anche e soprattutto nel crescere il loro figlio, Nathan Falco. Ma si diceva, il gossip, le dicerie, i rumors, i tam-tam. Il settimanale diretto da Carlo Verdelli sostiene che proprio il grande affetto cheprova per la sua ex lo spinga ad osservare e controllare con grande attenzione tutte le ultime mosse della. E negli ultimi tempi, come è noto agli appassionati di cronaca rosa e non solo, la conduttrice di Battiti Live si è impegnata in una nuova relazione: quella con ...