Calciomercato Juventus | continua il progetto giovani

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il nuovo anno è alle porte e, come tante altre squadre, anche i bianconeri si guardano intorno. Ildellaparte con il rinnovo di Illing Junior, mentre è ancora in stallo quello di Locatelli. Si pensa però anche agli arrivi e il– nonostante la situazione societaria – non è stato accantonato. I nomi sul taccuino della Vecchia Signora sono due: Kiwior dello Spezia e Fresneda del Real Valladolid.: i nomi in entrata Se da un lato si monitoria la situazione Vlahovic, dall’altra bisogna anche stare attenti ai diversi infortuni. In tutto questo, lapensa anche al futuro e si sta muovendo sul mercato per sistemare il pacchetto difensivo: si pensa a Kiwior, difensore classe ’00 in forza allo Spezia, e a ...