Calcio | non ci sarà Daniele Adani a commentare la finale dei Mondiali Chi saranno i telecronisti Rai?

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È stato sicuramente il commentatore tecnico più discusso, ma senza dubbio quello più seguito e che ha fatto emozionare di più (in positivo e in negativo).nonin cabina di commento nell’ultima partita deiin Qatar, la finalissima tra Francia ed Argentina. La decisione dellaè arrivata: l’ex calciatore di Inter e Brescia, infatti, commenterà la finalina per il terzo posto tra Croazia e Marocco assieme a Stefano Bizzotto. La telecronaca del match che assegnerà il titoloaffidata ad Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro. Il tutto per una questione di gerarchie: ricordiamo che la coppia Rimedio-Di Gennaro fu costretta a rinunciare alla finalissima degli Europei tra Italia ed Inghilterra a causa di una positività al Covid-19. Al loro posto subentrarono ...