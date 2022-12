Bruscolotti | Il Napoli cercherà di rafforzarsi Rientro di Rrahmani? E' importante non rischiare

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Giuseppe, ex capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Piazza Affari", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Queste le sue parole: Come vede il mercato delche si sta per aprire? “Ilsicuramente diladdove i giocatori hanno giocato troppo, come per esempio il caso di Di Lorenzo. -afferma- Spalletti sa che per arrivare in fondo deve avere alternative proprio per non diventare prevedibile e avere più scelte”. Dove può arrivare il? “Spalletti ha la consapevolezza di poter arrivare avanti anche in Champions. -prosegue- Ilè una squadra che non demorde mai, può arrivare ovunque”. Quanto è ...