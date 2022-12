Adana Demirspor-Sampdoria oggi in tv | data | orari e diretta streaming | Amichevole 2022

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutte le informazioni relative ad, matchche i blucerchiati giocheranno a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A: ecco la, l’o, latv e lodella sfida. Gli uomini guidati da Dejan Stankovic sono reduci da una brutta prima parte di stagione e vogliono prepararsi nel miglior modo possibile per arrivare al 4 gennaio con la giusta condizione ed il giusto spirito. In questo test ci sarà anche un sapore di amarcord, poiché il club turco è allenato da un grande ex come Vincenzo Montella. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 15 dicembre alle ore 15:30 e sarà trasmessa intv esu Dazn, con telecronaca ...

teatro domani pomeriggio, giovedì, della seconda amichevole in calendario (ore 17.30, le 15.30 italiane, diretta DAZN) con i padroni di casa dell'. Differenziati per Andrea Conti e ...La partita Adana Demispor - Sampdoria di Giovedì 15 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei blucerchiati ...Contini salterà il match contro l'Adana Demirspor: le condizioni del portiere della Sampdoria, vittima di un affaticamento muscolare Nikita Contini non prenderà parte all'amichevole contro l'Adana Dem ...