Un paio di jeans recuperati da un naufragio del 1857 sono stati battuti all' asta per 114 mila dollari 

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI - Undi, recuperato da undelal largo della Carolina del Nord, ha scatenato un acceso dibattito intorno al fatto che essi possano essere o meno degli antenati dei moderni Levi's, scrive il Guardian di Londra. Ma l'interesse non è solo per questo: il fatto è che questi antichivenduti per 114.000 dollari”. Si tratta di “pantaloni da minatore bianchi e pesanti con un'apertura sul davanti a cinque bottoni”, che figuravano tra i 270 manufatti dell'era Gold Rush venduti per un totale di quasi 1 milione di dollari a Reno, all'inizio del mese di dicembre. La disputa, tuttavia, vede un certo disaccordo tra chi ritiene che i costosi pantaloni abbiano qualche legame con il padre dei moderni blue, Levi ...

AGI - Undi, recuperato da un naufragio del 1857 al largo della Carolina del Nord , ha scatenato un acceso dibattito intorno al fatto che essi possano essere o meno degli antenati dei moderni Levi's,...Di sicuro, però, si tratta deipiù costosi di sempre: 114mila dollari all'asta (circa 107mila euro) per undi pantaloni da lavoro che sarebbero stati estratti dal naufragio che nel 1857 ...A far discutere non è però solo il prezzo, ma anche il fatto che per molti si tratterebbe degli antenati dei moderni Levi's ...Venduti a un prezzo record gli antenati dei jeans Levi Strauss ritrovati in fondo al mare: ecco il loro valore e chi parla di speculazione ...