Snowboard | i convocati dell’Italia per i PGS di Carezza e Cortina d’Ampezzo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo l’esordio stagionale a Winterberg (Germania), dove sono arrivate la vittoria degli svizzeri Gian Casanova e Ladina Jenny nel PSL a squadre e le vittorie degli austriaci Sabine Schoeffmann e Alexander Payer nei due PSL individuali, la Coppa del Mondo diparallelo si sposterà in questo fine settimana ae a(Italia) per due PGS. Si inizierà già domani con le qualificazioni (ore 9:00) e le fasi finali (ore 13:15) della gara di. Poi si passerà a sabato 17 dicembre per il turno eliminatorio (ore 14:00) e le fasi finali (ore 18:00) del PGS di. Calendario Sport invernali 13-18 dicembre: programma, orari, tv, streaming Per queste due prove gli italiani presenti in campo maschile saranno Edwin Coratti (reduce ...

Gli Azzurrisono 17: Omar Visintin guiderà il drappello degli uomini dopo aver conquistato la seconda posizione nella prima tappa in Francia, assieme a Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, ...Sbarca a Cervinia la Coppa del mondo di snowboardcross, per il secondo appuntamento stagionale fissato per venerdì 16, con qualifiche previste venerdì 15 dicembre. L'appuntamento della Valtournenche ...La campionessa olimpica di snowboard cross non sarà al via dell'appuntamento di casa (15-16 dicembre), per il quale sono convocati 17 azzurri: i problemi alla schiena ...