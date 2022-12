Qatargate | la sinistra cade dal pero Ma da Mafia Capitale a Soumahoro ha ignorato tutti gli allarmi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) C’è chi parla del danno alle istituzioni; chi invoca un lavoro inflessibile della magistratura; chi regolamenti più rigorosi per regolare i rapporti con le lobby; chi scopre improvvisamente che la questione morale non ha colore politico., però, a, pur nelle diverse sfumature adottate di fronte alsembranore dal. Eppure il caso di corruzione che emerge dalle paludatissime stanze europee non è affatto un inedito, nemmeno a guardar bene per il fatto che incrocia un ambito, quello dei diritti, che vede gli esponenti dellanostrana e planetaria indossare sempre le vesti dei paladini. Letta annuncia che il Pd si costituirà parte civile Ieri, con una certa calma, Enrico Letta ha fatto sapere che il Pd si costituirà parte civile, parlando di vicenda ...

Roma, 14 dic. " "La vicenda del Qatar, pur essendo le responsabilità sempre personali, deve porre un problema in generale al mondo dellache ha sempre vantato una superiorità morale che mi sembra si stia sciogliendo come neve al sole". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti ad Agorà.Io personalmente non sono per niente sorpreso , ero convinto da migliaia di indizi visti ... non solo ama anche a destra . Mi si può anche raccontare che si tratta di mele marce , ...Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La vicenda del Qatar, pur essendo le responsabilità sempre personali, deve porre un problema in generale al mondo della sinistra che ha sempre vantato una ...Ad Antonio Panzeri sono stati trovati sacchi di banconote nella sua abitazione nell'ambito del Qatargate ma alcuni anni fa parlava di non negoziabilità ...