Onore al Marocco | la Francia vola in finale | è 2-0

Il presidente francese Emmanuel Macron è volato in Qatar per assistere alla semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e. Il capo dell'Eliseo, ospite in tribuna d'all' Al Bayt Stadium di Al Khor, assieme al presidente della Fifa, Gianni Infantino , ha suonato la carica alla ai Bleus condividendo sui suoi ...... ''E' un grandeessere associati a questi club - ha dichiarato il centrocampista della Fiorentina e delai microfoni di 'Marca' - ma in questo momento sono un giocatore della Fiorentina ...Il saluto tra i due giocatori prima della semifinale del Mondiale. Il marocchino e il francese sono amici e compagni di squadra al Psg ...Marocco nel cuore e Sardegna una seconda casa, El Mehdi e la sua comunità a Cagliari: la bella cultura del rispetto fra i popoli.