Ita | sfida complessa ma premesse promettenti Scrive l’avv Chimenti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Le vicende connesse a Ita sembrano entrate in una fase finalmente nuova e auspicabilmente decisiva per le sorti della società e, di riflesso, del Paese. Con il (faticoso) varo della newco sembra infatti sfumare la logica, necessariamente emergenziale, della gestione dell’insolvenza/crisi e si affacciano finalmente le problematiche di natura industriale che sono proprie di una società in bonis che aspira a ricoprire un ruolo strategico, se non primario, nel settore di riferimento. Insomma, se il dossier Alitalia/Ita era in precedenza di interesse pressoché esclusivo del tavolo di crisi del Mise, oggi le questioni sono di più diretto interesse anche del Mef, del ministero delle Infrastrutture, del Turismo e, in breve, di tutti i soggetti che a vario titolo, a livello nazionale e locale, concorrono con la pianificazione e attuazione della politica industriale del Paese. Da questo punto di ...

Footballnews24.it

logistica Studiare in Svizzera quando si viene dall'estero è unasotto molti aspetti, a cominciare dalla logistica. Frédéric Bouillaud è consapevole delle difficoltà che lo attendono e ...(Lazio ()). Formazioni ufficiali Sarri inserisce quasi la formazione tipo in questa amichevole. ... lasarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul ... Fiorentina, giornata di esami di francese: Amrabat contro la Francia, Italiano sfida il Bastia Il sistema educativo cantonale e l'equivalenza dei diplomi possono complicare l'accesso agli studi superiori per i/le giovani svizzeri/e all'estero.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...