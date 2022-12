Istat | retribuzioni lorde +0 | 3% su anno nel terzo trimestre

Lo rileva l'sottolineando che l'aumento rispetto al trimestre precedente è dello 0,1%. Lelorde contrattuali di cassa per il totale economia sono cresciute su base tendenziale ...Diminuiscono ore lavorate e ricorso a Cig . L'segnala che le posizioni lavorative dipendenti nel terzo trimestre 2022 aumentano dello 0,5% ... per effetto di una lieve crescita delle(...Flessione di 12mila occupati su base annua rispetto al trimestre precedente. Aumenta il numero di coloro che non cercano lavoro convinti di non riuscire a trovarlo. Per la prima volta dal 2011 le pers ...Le retribuzioni lorde di fatto per lavoratore dipendente sono aumentate nel terzo trimestre 2022 dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rileva l'Istat sottolineando che l'aumento rispett ...