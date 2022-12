Infortunio Pogba | si allungano i tempi di recupero | ecco quando potrebbe tornare

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sidiper Paul, il centrocampista francesesaltare altre sei partite di campionato Sidiper Paul, il centrocampista francesesaltare altre sei partite di campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la tabella di marcia disembra essersi allungata. Situazione difficile per la Juventus in vista del ritorno in campo dopo la sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

