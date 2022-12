(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da una battuta del sindaco di Bologna Lepore è nato un nuovo putiferio in casa Pd. La necessità di aggiungere la parola "lavoro" nel nome del partito viene approvata da tutti, ma l'idea di trasformarsi in "Padel", lo sport ormai praticato da tutti, trova la risposta ironica e pungente di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria.

Il 'settlement agreement' per il mancato raggiungimento del requisito di pareggio prevede una multa da 3,5 milioni di euro, a cui si aggiunge una sanzione di ulteriori 19,5 milioni di ...La nomina ufficiale spetta all'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Joseph Borrel, ma il nome di Luigi Di Maio è quello evidenziato in giallo tra i quattro ...