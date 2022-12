Hamsik | «Attacco con Lavezzi | Cavani ed io? Uno dei tridenti più forti che il Napoli abbia mai avuto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Marek, ex centrocampista del, ha parlato della squadra azzurra di pochi anni fa. Le sue dichiarazioni Marek, ex centrocampista del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Uno deipiùche ilmai. Il Pocho ehanno fatto una carriera incredibile passando al Psg, una delle squadre piùdel mondo. Benitez era un grande allenatore, con lui sono arrivati Albiol, Reina, Higuain, giocatori di livello internazionale. Dopo è venuto Sarri, per tre anni con lui nella mentemo giocato sempre a due tocchi, immagina a che velocità di pensiero dovevi muovere la palla e per tre anni lomo fatto. Come ...