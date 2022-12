La Gazzetta dello Sport

Il miglior centravanti d'Europa Erling, nessun dubbio. Il miglior centravanti del Sud America Con meno sicurezza, ma buona approssimazione, oggi è Julian. La squadra del top d'Europa Il City. La squadra del top latino - ...... difficile insidiare un mostro sacro come, ma con un Juliancosì nulla è impossibile. LISANDRO MARTINEZ: VOTO 6.5 Subentra al minuto 61 determinando il passaggio alla difesa a 3 : ... Haaland-Alvarez, ecco perché farli giocare insieme non è un'eresia Blog Calciomercato.com: Il primo verdetto delle semifinali di Qatar 2022 è stato emesso: sarà l'Argentina la prima finalista di un mondiale tanto chiacchierato e ...Arrivato in Qatar 2022 come riserva di Lautaro, l’attaccante del City Julian Alvarez è diventato il partner perfetto per Messi nell'Argentina. Dopo i Mondiali proverà a convincere Guardiola ...