TuttoAndroid.net

Camera sui sta aggiornando alla nuova versione 8.7.250 chela scorciatoia per utilizzare la ricerca inversa diLens.Camera sta ricevendo un aggiornamento questo lunedì 12 dicembre che potrebbe non piacere agli utenti che utilizzano ...Quandoun link in realtà lo oscura solo in relazione al nome della persona che ne ha fatto richiesta, mentre il sito continua a essere raggiungibile attraverso altre ricerche degli ... Google rimuove gli adesivi Playground AR dal Play Store Google dovrà rimuovere informazioni di "inesattezza manifesta" che emergono da una ricerca online, se gli utenti dimostrano che sono sbagliate ...La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito nuove regole che riguardano il cosiddetto diritto all’oblio sui motori di ricerca.