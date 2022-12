Cruciani | “Alvino dice solo stro**ate A Napoli dicono che ho padroni | una bugia”

Carlocommenta così il gesto di Giuseppedi indossare la maglia del Napoli nel corso di una puntata de La Zanzara: "Potenza della maglia azzurra! Acqua Santa per gli indemoniati. Che ...Carlocommenta così il gesto di Giuseppedi indossare la maglia del Napoli nel corso di una puntata de La Zanzara: "Potenza della maglia azzurra! Acqua Santa per gli indemoniati. Che ...Giuseppe Cruciani, che nelle ultime ore è apparso con la maglia ... Considero le singole persone non i tifosi in generale o la città. Una cosa è Alvino, una è De Maggio, una è Del Genio che pure stimo ...Giuseppe Cruciani ha fatto parlare di sé per essere andato in onda indossando la maglia azzurra del Napoli: 'Non mi sono convertito ai colori azzurri'.