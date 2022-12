Congresso Pd | De Caro e Cacciano in missione a Termoli per Bonaccini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiManca ancora più di un mese alla presentazione ufficiale delle candidature a segretario del Pd ma è già tempo di incontri ed eventi. Il più attivo, in questa fase, è Stefano, presidente della Regione Emilia-Romagna e in corsa per la guida del Nazareno. Nei giorni scorsi il suo tour ha fatto tappa in Molise, a. Ad accoglierlo, tra gli altri, c’erano il segretario regionale Vittorino Facciolla e il capogruppo in Consiglio Regionale Micaela Fanelli. Ad ascoltare, in sala, anche due volti noti dell’universo Dem sannita: l’ex deputato Umberto Del Basso Dee il segretario provinciale Giovanni. Presenze che non sorprendono considerato che proprio Deè stato tra i primi, in Campania, a schierarsi con il governatore ...

