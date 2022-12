Cloe Bianco | la prof transgender che si è tolta la vita | la procura archivia il fascicolo

Non ci alcuna responsabilità 'esterna' o istigazione al suicidio nella morte di, la docente transessuale di 58 anni morta nel rogo della sua roulotte parcheggiata tra Auronzo e Misurina, nel Bellunese , l'11 giugno scorso. Lo ha stabilito la Procura di Belluno ...Il sospetto era piuttosto che ci fossero state pressioni e minacce tali da spingerea porre fine alla sua esistenza, ma il pm Marta Tollardo non è riuscita a raccogliere elementi concreti ...Nel 2015, Luca era entrato in classe in abiti femminili. E infuriò a lungo la polemica. Finché nel 2017 decise di mollare l'insegnamento. Lo scorso giugno, ha deciso di togliersi la vita dando fuoco a ...Non ci alcuna responsabilità ‘esterna’ o istigazione al suicidio nella morte di Cloe Bianco, la docente transessuale di 58 ...