Carbonara light | Resta in linea senza rinunciare al gusto | ecco il metodo definitivo

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Perchéper la dieta ad una golosissimatutti i trucchi per renderlanonostante ilda capogiro. Laè la sintesi perfetta dell’eccellenza italiana in cucina: questa ricetta laziale combina infatti proteine, grassi e carboidrati in un mix appetitoso.(fonte pexels)La ricetta originale prevede pasta, molto spesso spaghetti o rigatoni, saltati in una ghiotta miscela di pecorino romano, uova, guanciale, sale e pepe. Per la maggioranza degli italiani l’appuntamento settimanale con laè una coccola irrinunciabile, e ne hanno ben donde! Questo piatto è una delle bandiere culinarie del Belpaese, e diventa difficile rinunciarvi, anche se sottoposti ad un regime ...