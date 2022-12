Calciomercato com – Juve | altri problemi | si ferma Bonucci E Chiesa salta l’Arsenal | Primapagina

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 2022-12-14 14:35:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Un altro problema in casantus, siLeonardo. Il difensore ha accusato ieri un problema, sfociato in un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo: sarà rivalutato tra 10 giorni. IL COMUNICATO – Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni. Squadra al lavoro alla Continassa —ntusFC (@ntusfc) December 14, 2022– Novità anche per quanto riguarda Federico: secondo quanto appreso da ...

Commenta per primo Stefano Sabelli, terzino del Genoa, è stato intervistato questa mattina dal Secolo XIX: Il giocatore rossoblù ha parlato del prossimo impegno che attende il Grifone: 'Il Frosinone è ...Commenta per primo La stagione di Armando Broja è ufficialmente finita . Il Chelsea ha confermato che l'attaccante dovrà sottoporsi a intervento chirurgico dopo la rottura del legamento crociato ... Dall'Inghilterra: Tomiyasu offerto all'Inter | Primapagina