la Repubblica

Non è la sola E così un'altra app sta abbandonandoWatch : nel 2017 era stato il turno di ... mentre l'anno successivo Niantic hal'app complementare di Pokémon Go a meno di tre anni ......app dovrebbe essere un modo per convincere gli utenti a bypassare il sistema di pagamento di, ... Elon Musk ha stravolto il funzionamento di Twitter,regole, licenziato personale e ... Apple ha eliminato una pericolosa vulnerabilità degli iPhone. Perché aggiornare iOS Con il nuovo aggiornamento a iOS 16.1.2 del 30 novembre risolto un rischio sicurezza zero-day già sfruttato dagli attaccanti ...Apple ha reso disponibili iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1, watchOS 9.2, tvOS 16.2 nella tarda serata di ieri, un giorno dopo il consueto rilascio del lunedì. Gli aggiornamenti dovrebbero già ...