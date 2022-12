Von der Leyen | centinaia di generatori in viaggio verso Ucraina

Il Sole 24 ORE

... nel 2023 forniture a rischio La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen , ha confermato le previsioni negative dell'Aie, l'Agenzia internazionale dell'energia: nel 2023 il Vecchio ...Centinaia di generatori sono diretti verso l'Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, aggiungendo che "in questi tempi di sofferenza e oscurità, è veramente importante portare luce in Ucraina". Un totale di 800 generatori vengono distribuiti in tutta l'Ucraina, compresi ... Ue, von der Leyen: "Controlliamo registro della trasparenza" - Il Sole 24 ORE - von Lucia Mutikani und Reinhard Becker und Rene Wagner usWashington/Berlin (Reuters) - Die Inflation in den USA gibt stärker als erwartet nach und nährt damit Spekulationen auf kleinere Zinsschritte ...In Paris organisieren 70 Länder und die EU die Unterstützung für das vom Krieg erschütterte Land. Präsident Selenskyj rechnet mit weiteren russischen Angriffen auf die Stromversorgung der Ukraine. Ein ...