(Di martedì 13 dicembre 2022) La prima edizione del(Videx), che si è svolta adtra l’8 e il 10 dicembre, ha mostrato la capacità del Paese di aggiornare i suoi sistemi d’arma che fino a ieri erano quasi completamente di derivazione sovietica, in particolare sviluppando controffensive verso minacce contemporanee come i missili da crociera e i droni. Ad attirare l’attenzione dei visitatori il cannone antiaereo semovente cingolato Shilka Zsu-23-4m potenziato e missili terra-aria a medio raggio S-125 Pechora-2m posizionati in bella mostra all’ingresso dell’esposizione. Questo sistema è ora dotato di un mirino elettro-ottico dotato di telemetro laser, telecamere diurne e termiche in grado di tracciare automaticamente il bersaglio al posto del radar di controllo del fuoco Rpk-2 Tobol montato sulla torretta per puntare i ...

Dall'8 al 10 dicembre Hanoi ospiterà il primo saloneInternationalExpo. Organizzato dal ministero della Difesa vietnamita, l'evento era stato inizialmente previsto per il 2020, ma è stato rimandato a causa della pandemia di coronavirus. ... Vietnam Defence Expo, anche Hanoi molla Putin e compra da Usa e Israele Le scelte dell'industria vietnamita segnalano i nuovi rapporti di forza sullo scenario mondiale con la Russia che sta progressivamente perdendo alleati e quote di mercato