Un interista in finale anche a Qatar 2022

(Di martedì 13 dicembre 2022) Uno tra Lautaro e Brozovic stasera festeggerà l’approdo indella sua nazionale e andrà a confermare una tradizione che vede ormai da 40 anni almeno unapprodare all’ultimo atto del Mondiale. Una serie prestigiosa, che ha visto 9 giocatori laurearsi campioni e 7 uscire sconfitti. Ecco l’elenco: 1982 Bergomi, Oriali e Altobelli, autore dell’ultimo gol (Italia-Germania Ovest 3-1); 1986: Rummenigge (Argentina-Germania Ovest 3-2, gol); 1990: Matthäus, Klinsmann e Brehme, che trasforma il rigore della vittoria (Germania Ovest-Argentina 1-0); 1994 Berti (Brasile-Italia 3-2 dcr); 1998: Djorkaeff e Ronaldo (Francia-Brasile 3-0); 2002: Ronaldo (doppietta in Brasile-Germania 2-0); 2006: Materazzi (gol in Italia-Francia 5-3 rig.); 2010: Sneijder (Spagna-Olanda 1-0) dts); 2014: Palacio (Germania-Argentina 1-0 dts); 2018: Brozovic e Perisic che ...

