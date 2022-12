Calciomercato.com

Un'attesa che, in realtà, riguarda solo ladel primo cittadino imperiese se accettare o ... verso gli aeroporti die Genova, da cui poi partiva per il processo 'Breakfast' che era in ...Al momento non è stata presa nessunadefinitiva sulla sua partenza per l'Algarve , che ... Mourinho chiede rinforzi, Shomurodov vuole ilma c'è distanza tra club. Su Frattesi pericolo ... Torino, la decisione su Singo | Mercato | Calciomercato.com Anche per Jannik Sinner è arrivato il momento di tirare le somme. Una stagione, la 2022, sta per andare in archivio, mentre la prossima è già alle porte. Il 21enne altoatesino ha rilasciato un’intervi ...La prima scelta dei tifosi della Juventus per voltare pagina e lasciarsi questo periodo drammatico alle spalle. Antonio Conte è il prescelto per il grande ritorno e se ci sarà spazio economico allora ...