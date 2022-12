(Di martedì 13 dicembre 2022) In audizione a commissioni riunite, Antonioha delineato le tre "stelle polari" della sua azione come ministro degli Esteri: Europa, Nato e multilateralismo

ilGiornale.it

una riforma del lavoro per rilanciare il Paese" che "dovrebbe essere basata su un maggiore ... Come confederazione Aepi chiediamo tutele, ma anche veraper garantire crescita, ......per i figli dei dipendenti e per le famiglie disagiate del territorio e con misure di...- MAzGF40LXIl_Q/viewform Si tratta di un form chea raccogliere dal basso le migliori buone ... "Serve flessibilità dalla Commissione Ue". Il monito di Tajani sul Pnrr