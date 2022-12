Natale e risparmio? Fai assolutamente così

Leggi su formatonews

(Di martedì 13 dicembre 2022) Questo è un periodo dell’anno, caratterizzato da decorazioni e regali. Ecco delle strategie per salvare bolletta e portafoglio da un periodi di grandi spese. Sicuramente questo è un periodo dell’anno che è caratterizzato dalla gioia e dalle riunioni familiari. Tutti amano farsi regali, mangiare delle prelibatezze, scambiarsi regali, decoare casa. Ma è anche un periodo dell’anno in cui si devono affrontare dei costi e non sono pochi. Dall’addobbo dell’albero alle spese per il cibo e i regali, i costi sono tanti e il portafoglio ne soffre. In un momento molto particolare in cui i costi delle bollette sono molto alti, sicuramente dobbiamo trovare un metodo per risparmiare.. Faicosi?. (pixabay.com)Dobbiamo anche calcolare che fare la spesa ha un suo costo. È vero che vogliamo mangiare ...