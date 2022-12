Mondiali | Paltrinieri fa la storia | oro nei 1500 a Melbourne

(Di martedì 13 dicembre 2022)(AUSTRALIA) - Uno straordinario Gregoriosi laurea campione del mondo neistile libero in programma a. L'atleta emiliano, grande favorito alla vigilia, bissa in ...

Gregorioha vinto la medaglia d'oro nei 1500 mentri aidi nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne. L'azzurro, che ha chiuso in 14'16"88, si conferma campione iridato anche ......il primo atleta italiano a vincere due ori individuali aiin vasca corta. La gara, disputata all'Acquatic Centre Albert Park, ha visto il carpigiano assoluto protagonista:ha ...Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 mentri ai mondiali di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne. L'azzurro, che ha chiuso in 14'16"88, si conferma campione ...NUOTO - NUOTO - Il fenomeno azzurro batte ancora una volta tutti con una gara solidissima, nella quale ha gestito uno dopo l'altro tutti gli avversari che hanno provato a impensierirlo. Il capitano ...