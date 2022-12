Legge 104 | scooter elettrico gratis e tanti soldi in più da INPS

(Di martedì 13 dicembre 2022)104, un punto di riferimento costante per le persone “diversamente abili”. I quali, grazie a questapossono diventare proprietari di uno. E tutto gratuitamente! Per le persone diversamente abili e per i loro famigliari, la104 è una sorta di stella polare. Questo perché al suo interno sono riportate tutte le norme che regolano l’esistenza di una persona con handicap, partendo dalle agevolazioni a cui ha diritto. Nella104 si parla anche di coloro che assistono la persona disabile, i caregiver.104 (I Love Trading)Grazie a quell’insieme di norme la persona diversamente abile può accedere ad una serie di agevolazioni fiscali che possono permettere un miglioramento reale delle sue condizioni di vita. Ed è con la ...

A partire dal 2017, anno del "memorandum Roma - Tripoli", i "deportati di Libia" sono ormai.500 ... per restare al livello dell'attuale dibattito nell'Ue " sinel report della Migrantes - . ...Ha generato confusione verso chi dallaper la disabilità ". Perché, continua la rivista, questo sistema " avrebbe dovuto abbinare 850mila di aspiranti supplenti a una cattedra in un batter ...Problema fondamentale: il mancato accesso alla Legge 104 rappresenta per un Malato di Fabry un fattore di spesa che incide davvero troppo sul bilancio personale e familiare."Non subito, ma lo faremo durante la legislatura". Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega), replica a chi gli chiede se ci siano le risorse per innalzare le… Leggi ...