Incorvassi | dopo alcuni tentennamenti scatta il bacio a favore di camera | finzione o reale interesse?

(Di martedì 13 dicembre 2022) I fan del Gf esultano per ilche èto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: quale sarà il destino di questa coppia? La giovanissima Micol Incorvaia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con lo stesso spirito di sua sorella Clizia: divertirsi. Micol si è aggiudicato un biglietto di sola entrata nella casa più spiata d'Italia e subito la sua presenza si è fatta sentire. In quanto ex di Edoardo Donnamaria ha creato diversi malumori tra la coppia dei Donnalisi. Eppure sembra che lei non abbia nessuna conquistare il suo ex anche perché un altro Edoardo sembra aver catturato le sue attenzioni. Il fratello della famosissima Guendalina Tavassi è entrato con un obbiettivo ben chiaro: trovare moglie. Seppur dichiarato con un tono altamente scherzoso sembra che stia concentrando tutte le sue energie per cercare ...