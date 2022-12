Fusione nucleare | verso un’energia pulita e illimitata!

(Di martedì 13 dicembre 2022) Gli Stati Uniti, a conferma del loro primato nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica, grazie anche ad investimenti pubblici e privati senza pari nel mondo, annunciano una svolta sullagrazie alla produzione per la prima volta nella storia di una reazione che genera più energia di quella necessaria per innescarla, utilizzando la tecnica laser,

Cos'è laUna reazione che avviene nelle stelle e libera enormi quantità di energia, come dimostra il calore del Sole. I suoi protagonisti sono elementi leggeri e diffusi, soprattutto l'...Notizie 'rivoluzionarie' sullasono in arrivo dagli Usa. Gli scienziati per la prima volta avrebbero infatti prodotto una reazione dicapace di creare più energia di quella utilizzata per avviare il ...Ancora poche ore e il sogno della fusione nucleare, il «Santo Graal dell'energia», ovvero un processo in grado di generare più ...L’annuncio ufficiale arriverà oggi ma la notizia è già stata anticipata da alcuni media. Gli Usa hanno raggiunto un traguardo storico sulla fusione nucleare grazie alla produzione per la prima volta n ...