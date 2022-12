Flavio Briatore “massacrato” su Instagram per un tatuaggio | “Ma cos’è?”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nessuno sfugge alla “moda” dei tatuaggi. Nemmeno, che ha voluto farsi imprimere sulla pelle un falco in onore del figlio. Una scelta che però è stata aspramente criticata sui social, tanti utenti infatti hanno letteralmentel’imprenditore: “Sembra un piccione”. Non è un tribale, né una frase. Si tratta della raffigurazione di un semplice falco, che però non ha colpito tutti. A far da corredo una data. Leggi anche l’articolo —> Roma, il video su Tik Tok diventa virale: com’è la pizza da” super un: “Sembra un piccione” Un grande, grandissimo falco e una data 2010. Con questo disegno il noto imprenditore italiano ha voluto rendere omaggio ...

Roberta era molto conosciuta e, come informa FanPage, era una ballerina di danza e manager di locali esclusivi come il Billionaire diDa lì la tv, nei corpi di ballo di diverse trasmissioni su Rai e Mediaset, fino all'incontro cone alla sua nuova vita professionale come apprezzata hospitality manager dei locali più ...Roberta Tana, ex finalista di Miss Italia, era diventata hospitality manager del Twiga e del Billionaire. Poi aveva proseguito l’attività al Pineta di Milano Marittima. Ed era ...Flavio Briatore si tatua un falco in onore del figlio. E i social lo massacrano: «Sembra un piccione». La mania dei tatuaggi non risparmia nessuno. Niente limite di ...