Fiumicino | il Comune istituisce l’albo degli operatori del proprio ingegno

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022)– “Finalmente abbiamo portato e votato in aula consiliare un regolamento importante a cui la Commissione Attività Produttive ha lavorato tanto in sinergia con gli”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. “Con questo voto istituiamodel(Opi) – spiega Antonelli – nato da un’esigenza che abbiamo raccolto daglidi. Vogliamo così dare visibilità e dignità al loro lavoro sia attraverso il regolamento che definisce e disciplina la figura dell’opi, sia attraversoche darà modo di partecipare agli eventi che possono essere organizzate sul territorio e di organizzarne altre di loro ...