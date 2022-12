Calcio a 5 | Italia Femminile | uno straordinario 2-2 contro la Spagna nel primo test amichevole con le iberiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il mini-ciclo di amichevoli della nazionalena dia 5comincia con il piede giusto. Le azzurre infatti hanno fermato lacampione d’Europa sul 2-2, nella prima delle due sfide in programma (domani la seconda, ndr, alle ore 17.30)le Furie Rosse. LA CRONACA A Las Rozas il match è intenso sin dai primi minuti. Le padrone di casa attuano una pressione incredibile passando in vantaggio con Dany. E’ l’1-0 iberico: l’barcolla, ma non molla. Le ragazze di coach Salvatore rischiano di subire il raddoppio, ma tengono botta trovando, all’ultimo minuto deltempo il pari con Dal’Maz. Si va quindi al riposo sull’1-1. E’ un boost di energia notevole per l’, tanto che la ripresa si apre subito col gol dell’1-2 ...

