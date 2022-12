Adesca online bimba di 7 anni | 40enne incastrato da un tatuaggio all’inguine

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Avevato in rete unadi appena 7, chiedendole di inviargli dei video erotici. L’uomo, che si fingeva un 17enne, è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione. Ad accorgersi di quanto stava accadendo il padre della bambina, titolare del cellulare. Una volta scoperto il tutto, i genitori hanno sporto denuncia ai Carabinieri che hanno poi inoltrato un’informativa in Procura. Il 40 di Viterbo è stato identificato per via di un. Finito a processo, dovrà rispondere di detenzione di materiale pedopornografico. Roma, abusa della figlia di soli duee posta i video, anche la Polizia sotto choc: “Condotte e crimini disumani” Si finge un 17enne edi ...