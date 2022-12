William e Kate manderanno il regalo di Natale a Harry e Meghan?

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilè oramai alle porte e anche i reali inglesi si preparano a festeggiarlo al meglio. Il principeMiddleton non saranno insieme ad, ma si scambieranno lo stesso dei regali come da tradizione? La Famiglia Reale inglese ha delle tradizioni tutte sue in merito, inaugurate in parte dalla regina Elisabetta e dal principe Filippo. Ma i Sussex ne faranno parte ancora adesso? I rapporti tesi tra le due famiglie sono oramai palesi al pubblico. Il principee la moglieMarkle hanno nuovamente messo in difficoltà la Famiglia Reale con la pubblicazione del loro documentario su Netflix. C’è grande attesa intorno ai prossimi tre episodi, che verranno trasmessi il 15 di dicembre. Ma re Carlo pare avere intenzione di proteggere i membri ...

... fece molto clamore perché nessun altro dei nipoti di Sua Maestà, compreso il Principe, era riuscito a far varcare le porte della dimora invernale al rispettivo partner. Neancheha ...Middleton in rosso natalizio per la cerimonia in onore della Regina Elisabetta: ecco quando 'Harry e Meghan hanno oltrepassato il limite': il principefurioso con il fratello per un ...Su Netflix sono usciti i primi tre episodi della serie tv 'Harry e Meghan'. I Duchi di Sussex raccontano la loro verità, la loro versione della storia e parlano di particolari che avrebbero infastidit ...Nel loro documentario Harry e Meghan prenderebbero di mira anche Kate Middleton, tirando fuori il suo passato non proprio irreprensibile ...