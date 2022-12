Ultime Notizie Roma del 12-12-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Procura dicontesta il triplice omicidio della grato dalla premeditazione dei futili motivi nei confronti di Claudio campiti il 57enne che ha ucciso tre donne dura una riunione di condominio in un gazebo anella zona della Borgata Fidene nel decreto di Fermo il PM Giovanni musarò contesta inoltre il triplice tentato omicidio riferimento ai feriti e il porto abusivo di armi oltre che per il pericolo di fuga l’indagato aveva con sé al momento della sparatoria il passaporto in uno zaino vestiti e €6000 in contanti 4 dei Fermati nell’ambito delle indagini sulle sospette tangenti dal Qatar a eurocamera restano in carcere della Giustizia belga convalidato gli arresti di Antonio Panzeri Francesco Giorgi Nicolò Piga talamanca e della ...