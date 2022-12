Euronews Italiano

Nella sede del, svoltosi presso il Consorzio Asi nel nucleo industriale di Avellino, è stato inizialmente scambiato per un buontempone e in un primo momento invitato ad uscire. Poi il ...... riconoscimento del pubblico al miglior lungometraggio inal 22/mo River to River Florence ... interpretata dalla superstar Taapsee Pannu, a cui durante una strana tempesta sila ... Si presenta al concorso del Comune vestito da Babbo Natale Si è presentato vestito da Babbo Natale ad uno dei concorsi banditi dal comune di Avellino per l'assunzione a tempo indeterminato di 35 figure professionali. (ANSA) ...PORDENONE- Tutta nel segno del comune impegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle Terre Alte, il “Progetto Montagna”, è stato ideato e fortemente voluto dal Teatro Verdi di Pordenone che ha ...