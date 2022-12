Serie A UnipolSai 2022 23 | la classifica dopo 10 giornate

Leggi su seriea24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Al termine della 10ª giornata di/23, non ci sono più squadre imbattute, dato il gran successo della Givova Scafati alla Segafredo Arena contro la Virtus Segafredo Bologna per 77-84. I bianconeri sono stati così agganciati in testa a 18 punti dall’EA7 Emporio Armani Milano, capace di battere la UNAHOTELS Reggio Emilia per 81-63 e conquistare la sesta vittoria consecutiva nella competizione. Staccata e in solitaria al terzo posto a 14 punti c’è la Bertram Yachts Derthona Tortona, sconfitta nell’anticipo di giornata dal Banco di Sardegna Sassari per 79-82. Successivamente, c’è un terzetto con un record di 6 vittorie e 4 sconfitte, composto da Dolomiti Energia Trentino (k.o. a Napoli contro la GeVi per 69-58), Carpegna Prosciutto Pesaro ed Openjobmetis Varese. Queste ultime due squadre hanno dato vita ad una grande ...