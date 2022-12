Rai | Mondiali finiti per Stramaccioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Con il commento della gara tra Marocco e Portogallo, Andreaha terminato il proprio lavoro in Qatar Il quarto di finale tra Portogallo e Marocco è stato l’ultima partita con il commento tecnico di Andrea. L’ex allenatore di Inter e Udinese non si occuperà infatti delle due semifinali e della finale per conto della Rai. In Qatar rimane dunque la coppia composta da Stefano Bizzotto e Lele Adani e da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A confermarlo è stato lo stesso Di Gennaro. L'articolo proviene da Calcio News 24.