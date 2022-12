Qatargate | Metsola | Strasburgo sotto attacco di nemici democrazia

I loro piani malvagi sono falliti', ha dichiarato in Aula ha la presidente del Parlamento europeo, Roberta, procedura per stop vicepresidenza Kaili 'In via cautelare, ...Intanto ilscuote Bruxelles: Atene congela i beni della ex vicepresidente Eva Kaili, il ...: "Rabbia, democrazia sotto attacco". Ne parliamo a Metropolis con l'editorialista di ...Riflettori puntati sul Qatargate. Dopo lo scandalo dei sacchi di denaro fatti arrivare anche alla vicepresidente del Parlamento europeo, parla la ...La presidente del Parlamento Ue Metsola: "Attivata la procedura di sospensione della vicepresidenza di Kaili". Mercoledì le udienze per i 4 arrestati ...