Primavera 2 Salernitana – Virtus Entella 3 – 0 | Il tabellino

(Di lunedì 12 dicembre 2022)3 – 0 Reti: 45’ pt, 7? st Sfait (S), 28’ st Russo (S).: Allocca, Serafini, Perrone, Nicoletti (8’ st Mastrocinque), Del Mastro, Siena, Sfait (15’ st Malafronte), Russo, Saponara (33’ st Grasso), Bammacaro (33’ st Celia), Marsili (15’ st Djabba). All. Luca Fusco A disposizione: Di Stanio, Guerra, Perulli, Okebe, Segato, Fusco, Esposito.: Rinaldini, Cucciniello (40’ st Pandiscia), Langella, Piredda (30’ st Petitti), Di Maro, Coly, Hu Yiwang (14’ st Valera), Costa (14’ st Matteazzi), Ferrara, Thioune, Banfi (14’ st Andreazza). All. Massimo Melucci A disposizione: Mazzadi, Dolce, Ghio, Belotti, Coscarella, Ferraro, Sgambelluri. Arbitro: Domenico Leone (sez. Barletta). Assistenti: Emanuele Fumarulo (sez. Barletta) – Stefania Signorelli ...

SalernitanaNews.it

...con una serie continua di inserimenti dalla panchina che riguardano anche i giovani della.pensare a una possibile svolta nella trattativa che da qualche tempo è in corso con laÈ una sentenza dall'aprile 2021: Benevento, Empoli,, Venezia e Cremonese, contro ogni ... IL DG: 'CHE BELLA' Intanto lacentra la quinta vittoria consecutiva (2 - 3) in ... VIDEO. Spettacolo Primavera al Volpe: granatini battono l'Entella per 3-0 Termina il ritiro ad Antalya, un’altra doppietta per Raspadori, torna al gol Victor Osimhen. Sabato il ritorno al Maradona con l’amichevole contro il Villarreal ...Immediato riscatto della Primavera della Salernitana che piega con un secco 3-0 la Virtus Entella, allontanandosi dalla zona più calda della classifica. Successo meritato da parte dei ragazzi di Luca ...