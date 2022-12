Pensioni anticipate 2023 | opzione donna | verso modifica su figli | ma TFS a 67 anni?

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Pare non esserci fine al peggio per quanto riguarda la misura di pensione anticipata, così ci scrivono le donne adirate sul sito, ed effettivamente gli ultimi rumors tratti dal ‘Il Corriere Economia’ non paiono confortanti. Pare, infatti, che la premier Meloni incalzata dalle continue richieste delle lavoratrici e dalle forze sindacali abbia optato per una apertura relativamente alladella proroga dinel corso dell’iter legislativo che porterà alla definizione della misura. Ma le modifiche se da un lato potrebbero andare nella direzione di eliminare la variabilea lungo contestata e ritenuta discriminatoria , dall’altra aprirebbe ad uno scenario tutt’altro che roseo per le lavoratrici, ossia pagamento del TFS solo raggiunti i 67 ...

Perché se è vero che mancano soldi per leper chi ha lavorato 41 anni nella vita, non si capisce come mai magicamente saltano fuori risorse extra per finanziare leminime.E' possibile fare il calcolo anche per tutte le altre forme dicome le novità di opzione donna prororga 2022 oo quelle tradizionali Forner - - > Altre news sull'...Pensioni, il governo Meloni pensa ancora a Quota 41 per tutti: l'obiettivo è approvarla entro il 2026. Novità anche per le pensioni integrative: sì al taglio delle tasse.Pensione a 63 anni nel 2023 con l'Ape sociale, ma siamo sicuri che sia una misura davvero conveniente per i lavoratori