Maxi incidente sulla Via del Mare | scontro tra 4 veicoli | 38enne in Ospedale | traffico bloccato

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ancora una Roma. E ancora automobilisti incolonnati, bloccati nel traffico. Questa mattina, intorno alle 7.30,via del, all’altezza del km 17, quattro auto si sono scontrate. Forse un tamponamento, in cui una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in, dove i medici ora si stanno prendendo cura di lei. Sciopero benzinai in Italia dal 13 al 16 dicembre 2022: gli orari e i motivi La dinamica dell’via delA scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, ben quattro: una Bmw, una Toyota Aygo, una Opel Corda e una Ford Ka. Ancora non è chiaro cosa sia successo, forse un tamponamento. Quello che è certo, invece, è che una donna, una degli occupanti deicoinvolti, è ...

