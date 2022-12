Marocco-Francia | quasi un derby del cuore con tanta rivalità in campo

Leggi su agi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - La sfidanon può essere una partita normale: oltre a mettere in palio una finale dei mondiali che per la nazionale maghrebina sarebbe storica, ci sono un milione e mezzo di marocchini che vivono nel Paese di cui dal 1912 al 1956 la loro patria fu un protettorato. Sugli spalti saranno in netta maggioranza i tifosi del(sostenuto da tutto il mondo arabo) e sarà curioso vedere se fischieranno la Marsigliese come accadde nell'amichevole del 2007 allo Stade de France, finita 2-2. Con lae i rancori storici si intrecciano però tante storie di amicizie personali e di legami di sangue o di luoghi di nascita. Sentimenti che andranno a mescolarsi in una tempesta di emozioni al fischio d'inizio di mercoledì allo 20 nello stadio Al-Bayt, a nord di Doha. I due giocatori simbolo di questo ...