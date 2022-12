L’ex senatore Pillon – specialista in querele per diffamazione – condannato per diffamazione | deve risarcire 60mila euro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Chi di querela colpisce (a volte) perisce. La Corte d’Appello di Firenze condanna Simonea una multa di 1500e a un risarcimento di 30mila per aver diffamato l’associazione Omphalos di Perugia. Il reato è estinto per prescrizione, alla qualenon ha rinunciato. Finisce così una vicenda giudiziaria iniziata nel 2014, quandoal Forum per le Famiglie accusa pubblicamente l’associazione d’aver diffuso nelle scuole materiale che istiga all’omosessualità, con il fine di fare proselitismo, nel corso di altrettante assemblee studentesche. Ritenendo l’accusa falsa e diffamatoria, perché quegli incontri erano dedicati semmai a contrastare il bullismo e la omotransfobia, l’associazione ha denunciato penalmente, che è statoin ...

Compresiillustri dell'aula, come i neo - consulenti del ... 70mila euro'anno a testa. Va detto che la norma spuntata in manovra ... magari con un rapporto fiduciario, con il deputato odi ...I fatti risalgono al 2014 quandoleghista si era rivolto ai membri dell'associazione Omphalos come 'adescatori di minorenni' dopo che gli attivisti erano intervenuti in un liceo di Perugia per sensibilizzare sul tema ...