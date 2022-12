Daniele Dal Moro scoppia a piangere | la confessione sul suo passato | “Avevo paura di morire”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Non solo litigate, negli ultimi giorniDalè tornato ad aprirsi con gli altri gieffini. Il veneto ha fatto delle confessioni ad Oriana Marzoli e ieri sera si è sfogato anche con Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il vippone èto aed ha ripercorso i suoi anni più difficili. “Le persone sono quello che diventano con tutto quello che gli capita nella vita. Questo è normale, è così per tutti. Il problema qual è? Vi dico che per me non è stato proprio così, perché io purtroppo ho avuto un cambio radicale di personalità. Perché la persona che io ero, il ragazzino che ero quando ho cominciato a vivere queste situazioni, di quel ragazzino lì non esiste quasi più. Esiste con quei quattro o cinque amici stretti che ho. Vi spiego, io andavo fuori e mi riempivano di botte, tornavo a casa la sera e ...