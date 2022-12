Cassano duro su Ronaldo | «Ha sbagliato solo lui mettendo in difficoltà tutti»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Antonioha parlato alla Bobo Tv dell’eliminazione del Portogallo ai Mondiali e della situazioneAntonioha parlato alla Bobo Tv dell’eliminazione del Portogallo ai Mondiali e della situazione. Le sue dichiarazioni: OPPORTUNITA’ SPRECATA – «Santos va rispettato come allenatore e come uomo, ha fatto delle scelte giuste. Non è vero chehanno, come dice Adani. HaCristianoinallenatore, squadra, compagni. Tramite un comportamento veramente imperdonabile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...I NUMERI DELLA GIORNATA E LE FOTO DELLA GARA FASANO ­" La Sidea Group Junior Fasano tienesino ... Ha riposato ilMagnago. La classifica della serie A Gold Bressanone* 21, Conversano 19, ...3 Intervenuto alla Bobo tv, l'ex calciatore, Antonio, esprime in modo moltola propria posizione in merito al continuo confronto tra Maradona e Messi. 'Devo dirla perché sono avvelenato, a quei buffoni e pagliacci, non posso usare parole ...“E’ la Virtus Cassino, bellezza!”. Si potrebbe (e partiamo così nel racconto di un'altra serata splendida vissuta al Pala Virtus di Cassino dagli amanti de ...Essendo fondi Pnrr, i tempi di realizzazione degli interventi sono molto stretti e per questo motivo la Regione sta promuovendo un possibile accordo con Cassa Depositi e Prestiti per fornire ...